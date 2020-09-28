鎧俠宣布延後IPO 東芝股價重挫

全球第二大的儲存型快閃記憶體 (NAND Flash) 廠鎧俠 (Kioxia，原本的東芝記憶體) 週一 (28 日) 早上正式宣布，原定 10 月 6 日在東京證券交易所的 IPO 時程將向後延期，東芝 (6502-JP) 股價週一 (28 日) 開盤重挫，較上個交易日大跌 8.6%。

東芝在台北時間 9 月 28 日 (週一) 上午 9 點半時，股價為 2699 日圓，較上個交易日下跌 3.26% 或 91 日圓。

東芝股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

關於鎧俠停止 IPO 時程的理由，公司表示，考量最近股市動向，還有肺炎疫情可能再度擴大等疑慮，因此作出延後的決議，未來將持續檢討適當的上市時機。

東芝及鎧俠的另一個大股東 HOYA(7741-JP) 也在週一 (28 日) 宣布，已暫停賣出鎧俠股票，該公司今年合併業績不會受到影響。

昨 (27) 日已有日本媒體報導，鎧俠因受美國政府華為禁令影響，公司與主要客戶華為之間的生意往來有疑慮。

目前鎧俠生產的 NAND Flash 在全球市占排名第二，東芝持有鎧俠約 40% 的股票。

東芝社長兼執行長的車谷暢昭曾在今年 6 月表示，賣出鎧俠股票後，一半金額將用於股東分紅，其餘則打算用於公司成長投資等。