旭然將切入防塵、防疫口罩生產 擬發CB籌資3億元

全球新冠肺炎疫情並沒有全面緩和跡象，旭然國際 (4556-TW) 也決議跨入防塵、防疫口罩生產，產品最快在 10 月上市銷售；同時，為支應此一新增業務的發展，旭然今 (26) 日董事會也決議發債籌資 3 億元，投入包括擴增口罩、PP 熔噴布等新產品線生產資金所需。

旭然今天召開股東臨時會，並通過修訂公司章程案，增加醫療器材製造、批發及零售等營業項目，將跨入口罩生產銷售業務，實際上，旭然在今年第三季已投入 2800 萬元於雲科二廠購置一條口罩生產設備，每月最大產能可達 60-80 萬片口罩。

旭然主管表示，第一階段進行阻隔一般粒狀粉塵用的防塵口罩產品試量產，其防塵口罩產品不僅防護效率可達 95％以上，目前已進行紡研所防護口罩認證申請，有望最快於 10 月取得認證後並上市銷售，此外，旭然也規劃於雲科二廠建置無塵室並且著手準備第二階段醫療級口罩生產，以及衛福部認證申請，未來將穩步擴增產線提升口罩產能，以提升防疫產品生產能量。

旭然董事長何兆全指出，集團一直以來持續深化自產品研發生產至銷售的「垂直整合」、全球銷售「區域擴張」等兩大營運主軸，穩步擴大 Filtrafine 品牌全球市場占有率，此次決定跨足口罩產品生產銷售業務，口罩產品中熔噴布材料與旗下熔噴式濾心產品所使用的聚丙烯 (PP) 原料相同，集團預計第四季完成建置 PP 熔噴布生產，除可導入自有濾心產品原料供應，再加上，所投入口罩生產亦可提升 PP 熔噴布產品附加價值，擴增集團銷售產品項目，有助於對整體營運產生正面挹注。

此外，旭然今天也在股東臨時會後召開董事會，決議通過發行總額達 3 億元可轉換公司債，其中包括 2 億元無擔保可轉換公司債、1 億元有擔保可轉換公司債，發行期間 3 年，募集資金將用於雲科一、二廠整改工程，以提升整體產能及生產效率優化，加上擴增口罩、PP 熔噴布等新產品線投入生產資金所需，以打造集團中長期良好營運成長，奠定品牌產品高度市場競爭力。

旭然 2020 年上半年稅後純益爲 1670 萬元，年增 32.9%，每股純益爲 0.4 元。今年前 8 月營收 3.44 億元，年增 10.77%。