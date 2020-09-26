TDR股遭處置11檔集體跌停 證交所三度示警投資風險高

TDR (台灣存託憑證) 近來漲勢驚人，引發市場關注，證交所今 (26) 日第三度發出警示，多檔 TDR 溢價幅度過高，已進行處置措施，提醒投資人要多面向瞭解營運、財務狀況，注意交易風險。11 檔 TDR 個股 25 日收盤亮燈跌停，包括泰金寶 (9105-TW)、友佳、晨訊科等，美德醫療 - DR (9103-TW) 則跌逾半根停板。

TDR 為原股已在國外上市，且同時在台灣集中交易市場掛牌的有價證券，兩者價格應具連動關係。證交所重申，近期多檔 TDR 存在溢價幅度過大情形，代表其交易價格過度偏離原股價格，投資人如買進須承受較大的價格波動風險，易遭受重大投資損失。

目前共有 13 檔 TDR 掛牌，經證交所統計，7 月有 8 檔 TDR 多次列為公布注意股票，6 檔採取處置措施；8 月有 10 檔 TDR 多次列為公布注意股票，9 檔採取處置措施；9 月截至 23 日止，有 13 檔 TDR 多次列為公布注意股票，11 檔採取處置措施。

此外，9 月 22 日及 9 月 23 日連續兩日有 11 檔 TDR 收盤漲停，顯見 TDR 已出現特殊異常交易情形。

證交所重申，本次 TDR 處置措施調整，是依據監視業務督導會報會議決議，就 TDR 溢價顯著偏高者，採取 60 分鐘 (或 20 分鐘) 撮合及預收款券的處置措施，目的是為維護投資人權益及提醒投資人注意交易風險。

證交所 25 日出手降溫，宣布連續 10 個交易日祭出三大處置措施，多達 11 檔 TDR 股票被打入跌停，包括泰金寶、友佳、杜康、巨騰、越南控、同方友友、晨訊科、泰聚亨、神州、明輝、精熙。