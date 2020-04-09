旭然3月營收改寫歷史次高 訂單能見度達3個月

自有品牌過濾大廠旭然 (4556-TW) 今 (9) 日公布 3 月營收達 5321 萬元，改寫歷史單月次高記錄，月增 50.17%，年增 30.45%，隨著中國昆山廠全面復工，產能稼動率拉升，將調配兩岸生產基地訂單出貨，目前在手訂單能見度長達 3 個月；第 1 季營收達 1.14 億元，季減 21.96%，較去年同期微幅成長 2.9%。

旭然主管表示，3 月受惠自有品牌液體過濾產品在亞洲、美洲地區銷售升溫，針對兩岸生產基地加速提升稼動率，填補遞延訂單出貨缺口需求，由於自有品牌 Filtrafine 液體過濾濾心、濾袋等耗材產品生產自動化程度高，持續深化單一客戶訂單金額提升、及新客戶接單契機，帶動第一季半導體暨電子、食品飲料等產業液體過濾耗材出貨量較去年同期放大。

旭然今年首季液體過濾設備、耗材產品營收比重分別為 22%、61%。第 1 季半導體暨電子、食品飲料及化學、石油化工營收比重分別為 44%、7% 與 5%

旭然第 2 季仍積極拓展品牌多元產業領域銷售、以及全球工業液體過濾市占率，目前訂單能見度長達 3 個月，且半導體暨電子、食品飲料及化學等產業主要客戶保持良好備貨需求。同時，越南新廠目前保持良好興建進度，可望今年下半年步入量產階段，將深化東南亞、北美地區接單表現。