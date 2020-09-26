美FTC請求上訴法院 再審高通反壟斷官司

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 周五提出動議，請求美國聯邦上訴法院再審高通的反壟斷官司。該院上個月推翻先前判決，認定高通得以繼續維持獲利豐厚的專利授權事業，讓高通獲得一大勝利、FTC 吞敗。

FTC 要求美國第九巡迴上訴法院「全席」審議，表示該院認為高通「沒授權就沒晶片」策略未讓競爭對手蒙受不公平附加費用的看法，是錯誤的看法。

FTC 說：「審理法官的錯誤判決，使人們對反壟斷原則的根本產生質疑，將鼓勵壟斷者錯誤援引專利法，以中立的表象隱藏背後的反競爭行為。」

上訴法院的三名法官 8 月 11 日推翻加州聖荷西美國地方法院法官高蘭惠 (Lucy Koh) 去年對高通不利的判決，也撤銷要求高通改變專利授權作為的命令。

該院認為，FTC 未能證明高通的核心商業行為涉及壟斷，並妨礙市場競爭，FTC 隨即表示對判決失望，將考慮各種選項。

這起反壟斷官司威脅到高通的商業模式。高通營收大多來自晶片銷售，獲利主要來自專利授權。如果上訴法院的判決維持成立，代表高通這幾年來與專利授權相關的法律與監管糾紛就此落幕。

儘管再審請求鮮少獲准，但 FTC 依然提出向上訴法院請願，讓原本以為高通業務撥雲見日的投資人再度感到不安。

和 FTC 分擔反壟斷職責的美國司法部站在高通這邊，司法部主張，任何對高通授權費的申訴，都應依循合約或專利法，而非反托辣斯法。

高通販售晶片不會外加專利授權費，但只把晶片賣給擁有這些專利授權的製造商，被 FTC 和批評者稱為「高通稅」。高通表示，對製造商收取的授權費用不因販售的晶片種類而異。這筆費用每支手機最高可達 20 美元，但若使用高通晶片，高通會降低總費用。

根據上訴法院 8 月裁判，就算高通的授權費高得不合理，加州地院法官採用的論據「不合乎法律和邏輯」，也未構成反競爭傷害，因為這些費用是由手機製造商支付，而非競爭對手。