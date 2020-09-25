美國肺炎確診突破700萬人 中西部快速增加

根據《路透社》統計，美國的新冠肺炎 (COVID-19) 確診人數已在 24 日 (週四) 報導突破 700 萬人，在全球的肺炎確診人數來看占了 2 成以上，而且數據顯示，在邁入 9 月之後，美國中西部有許多州的確診人數快速增加。

美國因新冠肺炎死亡的人數，在 9 月 22 日剛突破 20 萬人，也是死亡案例最多的國家。

若以美國各州的累計確診來看，人數最多的是確診超過 80 萬人的加州。再來是德州、佛州，以及紐約州。

美國中西部除了俄亥俄州之外，其他州最近四週的肺炎確診都較更早之前的四週上升，又以南達科他州和北達科他州的的情形最糟。南達科他州在近四週新增 8129 例、增幅達 166%；北達科他州也新增 8752 例，是 8 月同期 4243 人的兩倍以上。

目前美國的肺炎確診人數居全球之首，印度以 570 萬人排名第二，再來是巴西的 460 萬人。

當前美國平均每日確診新增 4 萬人以上。美國國家過敏與傳染病研究院 (NIAID) 主任佛奇 (Anthony Fauci) 於日前表示，他希望在進入流行性感冒盛行季節的 10 月之前，美國每日的新增肺炎確診能控制在 1 萬人以下。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 主任芮斐德 (Robert Redfield) 已向美國民眾提出警告，要有面臨「公共衛生角度美國歷史上最糟秋天」的準備，因為在新冠肺炎及流行性感冒的夾擊下，恐造成醫療體系難以負荷。