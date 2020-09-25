加州2035年起禁新售汽油車 大摩：這2檔股票受惠

加州周三宣布 2035 年起禁售新出廠的汽油車，摩根士丹利 (大摩) 選出兩檔可望長期受惠的股票，分別是電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 和汽車零件製造商 Aptiv(APTV-US)。

總部在加州的特斯拉，自然被視為加州新政策的不二受惠者。大摩分析師 Adam Jonas 看好剛舉行電池日的特斯拉，將獲得加州及各國政府支持該公司的自製電池計畫。

至於總部在愛爾蘭都柏林的 Aptiv，大摩認為該公司已在電動車供應鏈擁有領先地位，甚至可能已經主導整個產業。

加州下達的命令並未要求民眾棄用已有的汽油車、也未禁止在二手市場販售。從汰換時間大約 15 年推算，到了 2050 年，絕大多數汽油車將在加州道路上絕跡。

近年屢屢和森林野火奮戰的加州，正帶領 14 個州推行嚴格的碳排放標準，例如紐約州和麻州都已經採納加州的減排標準。加州新售輕型車占全美 11%，高居第一，紐約州和麻州緊追在後，三個州新售輕型車合計占全美三分之一。

加州禁售新出廠汽油車在國際上也別具意義，Tudor 分析師表示，加州一年銷售 200 萬輛新車，幾乎和加拿大和義大利相當，略低於英國的 230 萬輛。

但加州如此激進的政策是否能確實執行有待觀察。該州已經訂下 2030 年之前讓路上電動車達到 500 萬輛的目標，全美目前上路駕駛的車輛約 3000 萬輛，電動車約占 50 萬到 60 萬輛。

去年，加州新販售的全電動車和動力混合車約占 7%。

加州頒布的新命令導致煉油業者股價下跌，Valero Energy(VLO-US)、Philips(PSX-US)、PBF Energy(PBF-US) 股價連兩日挫跌，其中三分之一煉油產能位於加州的 PBF Energy，本周累計下跌 14%。