〈財報〉好市多同店銷售刷千禧年來最快增速 全年獲利站上40億美元

拜消費者在疫情之下的囤積潮之賜，好市多 (COST-US) 上季同店銷售以 2000 年來最快速度成長，全年淨利史上首度站上 40 億美元整數關卡，但受到疫情衍生的費用拖累，盤後股價不漲反跌。

2020 年度 Q4(8 月 30 日止) 財報關鍵數字

EPS 3.13 美元 vs. 2.8 美元 (FactSet 預期)

淨利 13.9 億美元

淨營收 522.8 億美元 vs. 521 億美元美元 (FactSet 預期)

同店銷售年增 11.4%

電商銷售成長 90.6%

好市多上季淨營收年增 12.5% 至 534 億美元，為將近三年來最大增幅。同店銷售增加 11.4%，為 FactSet 從 2000 年有紀錄以來最大增幅，而且是前季增幅的兩倍有餘。

好市多在本月初公布強勁的 8 月業績之後，市場對該公司的營收預期便不斷升溫。8 月電商營收暴增 101%，淨營收也攀升 15%。

上季淨利報 13.9 億美元 (每股盈餘 3.13 美元)，高於去年同期的 10.97 億美元 (每股盈餘 2.47 美元)。但上季因疫情為員工加薪和增加的衛生支出，衍生 2.81 億美元稅前費用，相關提前支付 15 億美元債務也衍生 8400 萬美元稅前費用。

好市多營收已經維持好幾個月的強勁成長，反映消費者在習慣戴口罩入店購物的同時，仍持續採購商品做好長期抗戰準備。

好市多 Q4 在美、加和國際的同店銷售。取自好市多

好市多財務長 Richard Galanti 在電話會議中說：「人們減少旅遊、搭機和外食費用之後，似乎把一部分開銷轉移到其他領域，例如修整草坪花園、添購家具、運動器材和廚具，以及更換床墊等。」

2020 全年度財報關鍵數字

淨利 40 億美元

淨營收 1632 億美元

好市多 2020 全年度的同店銷售增加 9.2%，是 2004 年至今最大成長幅度。

Raymond James 分析師表示：「好市多各種類商品的營收持續成長，強化了我們對好市多商業模式的看法，會員制無疑是當今零售業艱困環境下最具吸引力的模式」。該公司對好市多股票評級維持在優於大盤，目標價 355 美元。

好市多在全球門市從上季的 787 間門市增為 795 間，美國為 552 間，加拿大以 101 間居次，台灣維持在 13 間。好市多也在多個市場經營電商網站，包含台灣、南韓、日本、澳洲、英國、墨西哥和美、加。

好市多週四 (24 日) 盤後股價不漲反跌，下挫 2.8%。今年來累計上漲逾 18.7%，跑贏標普 500 指數的 1.6% 漲幅。該股股價周五以每股 347 美元作收。