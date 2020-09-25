新冠疫情下的假期購物季怎麼投資？大摩：Alphabet是最大贏家！

接下來美國重磅的假期購物季該怎麼投資？摩根士丹利建議，谷歌與其母公司 Alphabet (GOOGL-US) 是投資者最佳選擇。

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 週四在研究報告重申對 Alphabet 股票「加碼」的評級，並將目標價自 1760 美元調升至 1800 美元，主要理由是，谷歌是消費者搜尋採購項目和任何比價時的首選工具，因此該公司應可在假期購物季大撈一筆廣告營收，畢竟今年居家購物的消費者應該會較過往大增。

摩根士丹利一項新調查發現，50% 美國人喜歡使用谷歌搜尋產品，其中 33% 用來比價，事實上，Nowak 報告指出，美國人在研究購買的物品時，靠谷歌搜尋的次數超過了在亞馬遜 (AMZN-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 上搜尋的次數總和。

「即使消費者確切知道他們要買什麼，還是會有近 1/5 的人會先用谷歌搜尋。」他指出，亞馬遜 Prime 會員在搜尋購買的物品時，也有 50% 的人第一站先到谷歌搜尋，高於首站就到亞馬遜的會員 (33%)。

Nowak 表示，使用谷歌搜尋購物資訊，加上電商成長強勁，這兩點應可成為 Alphabet 在「防疫居家假期」中的順風，他估計零售 / 電商占谷歌搜尋營收總額的 25% 至 30%。

Nowak 表示，他還有其他理由看漲 Alphabet 股價：

1. 近期起提供 YouTube 季度營收的作法「將有助投資者更理解其不斷完善的品牌，和直接響應廣告產品以及成長的持續性。」

2. 該公司是「投資者可挹注旅遊復甦的獨特方式」，因其 12% 營收來自旅遊。他的模組估計 2021 年旅遊廣告支出將回升 45%。

3. 由於投資者對谷歌邁向 2022 年與其後的營收和獲利潛力更有信心，Alphabet 的谷歌雲端業務將持續強勁成長，「有鑑於公共雲總目標市場可達 1 兆美元以上，這將可推動多重擴展。」

Alphabet 週四股價上漲近 1% 至 1422.86 美元。