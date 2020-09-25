一機飛全家！亞馬遜推Ring居家巡邏監控攝影機

亞馬遜 (AMZN-US) 週四 (24 日) 召開線上產品大會，推出名為「Ring Always Home Cam」的自主室內安全攝影機，由於搭載在無人機上，可以根據用戶設置的路徑在居家環境中飛行並記錄多個視角畫面，當設備不處於飛行狀態時，可鎖在基座上擋住攝影機以確保隱私。

Always Home Cam

亞馬遜同時也宣布多項新產品，包括升級後的 Echo 和 Echo Show 模組、車用的新 Ring 安全攝影機，以及電玩遊戲串流服務 Luna。

亞馬遜於 2018 年收購 Ring，Ring 已經涉足智能安全市場多個領域，且推出連網門鈴和智慧家居攝影機，可讓用戶遠端遙控確認家中狀況。

Ring 創始人 Jamie Siminoff 在部落格文章中提到，使用一台「Always Home Cam」就可以監控家中多個區域，不必購買多個攝影機到處擺放，該無人機連結到智慧居家安全系統「Ring Alarm」，倘若該系統偵測到可疑活動，「Always Home Cam」就會自動飛到定點「查看情況。」

Ring 設備整合了 Alexa 語音助理功能，是亞馬遜另一個吸引消費者更緊密結合自家系統的利器，但因 Ring 決定與警察部門密切合作以協助調查犯罪、引起社會大眾對資安隱私的顧慮後，自此爭議不斷，立法者也日益強化對 Ring 的審查，以及其員工能取得的顧客影片權限。

Siminoff 表示，「Always Home Cam」的設計「高度重視隱私和安全」，該設備僅在飛行狀態下錄影，且其引擎聲響足以讓使用者聽到它在家中的移動情況，也無法手動控制，以確保它只會記錄下重要的內容。

「Always Home Cam」將於 2021 年開賣，售價 250 美元。