觀光客來不了 無薪假回升至840家、16865人 北市服務業受害深

勞動部今 (16) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施事業單位共計 840 家、16865 人，單周增加 174 家、1566 人，由於國境仍無法開放，旅行社、零售業、飯店旅宿業等深受衝擊，因此，本期新增無薪假主要集中在台北市，越來越多小型業者營運撐不住。

從行業別來觀察，製造業的狀況正逐步改善，截至 15 日止，共 10392 人實施無薪假，較上周減少 551 人，其中，民生工業減近 500 人最多，來到 1935 人；化學工業則因油價回檔影響獲利，無薪假人數升至 3901 人，逼近金屬機電工業的 3935 人。

受國際疫情影響，政府仍實施邊境嚴管措施，運輸及倉儲業的衝擊持續擴大，本期無薪假人數倍增至 1345 人；批發及零售業單周增加 401 人，來到 2822 人；住宿及餐飲業較上周增加 220 人，回升到 564 人。

觀光局日前宣布國內旅行業無限期暫停出接團，因此，囊括旅行社的支援服務業無薪假也大增 407 人，來到 709 人。此外，其他服務業、藝術娛樂及休閒服務業等均較上周大幅增加。

就各縣市狀況來看，本期新增無薪假主要集中在台北市，以仰賴國際觀光客的服務業為大宗，人數從上周的 591 人增加至 2721 人；台中市無薪假人數則較上周大幅減少 485 人，來到 2115 人。

儘管紓困 3.0 方案仍卡在立法院尚未審查，但經濟部已從 9 月起率先受理申請，其中以重災區的製造業及其技術服務業最多，貿易服務業及會展業也有不少申請案件，經濟部將提供第 3 季員工薪資與營運資金補助。