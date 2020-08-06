生達集團三企業獲利大幅增長 生展、生泰創新猷

生達 (1720-TW) 集團公布財報，三家企業都繳出亮麗成績單，生達第 2 季每股純益 0.73 元，寫近一年來新高；生展、生泰每股純益分別為 2.75 元及 2.35 元，創新猷。

包含生達、生展 (8279-TW)、生泰 (1777-TW) 等，皆受惠新冠肺炎疫情，慢性處方簽用藥增加、原料藥外銷市場同步成長，推升營運。

生達第 2 季營收 11.08 億元，季增 7.15%、年增 9.59%；毛利率 44.92%，季增 1.02 個百分點、年增 0.42 個百分點；營利率 18.41%，季增 3.43 個百分點、年增 3.39 個百分點；稅後純益 1.3 億元，季增 8.05%、年增 30.95%，每股純益 0.73 元。

生達上半年營收 21.42 億元，年增 15.37%；毛利率 44.43%，年增 2.05 個百分點；營利率 16.76%，年增 6 個百分點；稅後純益 2.5 億元，年增 46.21%，每股純益 1.4 元。

雖然新冠肺炎疫情醫院門診量下滑，但慢性病患者轉往藥局領藥，且慢性病用藥上半年出貨量成長，加上外銷同步成長，帶動生達營運成長。展望後市，總經理范滋庭曾表示，去年拿下國際大廠 Mylan(邁蘭) 20 項抗癌藥品在台經銷權，今年將推出癌吉清凍晶注射劑 Ogivri，法人表示，該藥品用量小但價格高，台灣商機超過 20 億元，估 2 年後可望對生達有明顯營收貢獻。

生泰為原料藥廠並以外銷市場為主，上半年受惠日本胃腸藥拉貨強勁，加上強心劑產品穩定出貨，生泰第 2 季營收 3.05 億元，季增 29.78%、年增 44.55%；毛利率 41.42%，季增 6.74 個百分點、年增 13.75 個百分點；營利率 32.66%，季增 10.62 個百分點、年增 17.34 個百分點；稅後純益 7072 萬元，季增 50.82%、年增 122.18%，每股純益 2.35 元。

生泰上半年營收 6.23 億元，年增 29.97%；毛利率 38.49%，年增 7.2 個百分點；營利率 28.04%，年增 9.19 個百分點；稅後純益 1.18 億元，年增 63.44%，每股純益 3.91 元。

生展第 2 季營收 3.7 億元，季增 38.27%、年增 4.57%；毛利率 41.05%，季增 4 個百分點、年增 1.6 個百分點；營利率 24.84%，季增 6.07 個百分點、年增 3.58 個百點；稅後純益 7462 萬元，季增 85.71%、年增 26.75%，每股純益 2.75 元。

生展上半年營收 6.38 億元，年增 3.15%；毛利率 39.37%，年增 1.97 個百分點；營利率 22.29%，年增 3.45 個百分點；稅後純益 1.15 億元，年增 24.06%，每股純益 4.23 元。

生展董事長陳威仁日前表示，看好新冠肺炎疫情後，民眾對增強免疫力產品需求將大幅增加，加上近期陸續接獲國際新客戶訂單，因此決議擴增產能，新產能將在明年初完工，總產能可望增加 20% 以上。