再一家科技IPO！GoodRx納斯達克掛牌 首日收漲50%以上

專司為用戶處方藥找到折扣價的公司 GoodRx (GDRX-US) 週三納斯達克公開上市，股價大漲 53％。

GoodRx 以每股 46 美元的價格交易，高於 IPO 價格 33 美元，市值提高至約莫 176 億美元，週三以 50.50 美元收盤。

臉書 (FB-US) 資深員工 Doug Hirsch 和軟體工程師 Trevor Bezdek 在 2011 年創立 GoodRx 公司。GoodRx 先和連鎖藥店 CVS、Target、Walgreens、Kroger 和沃爾瑪等成立夥伴關係，再與藥劑福利管理公司如 Express s 和 Caremark 以及製藥廠結盟，讓客戶可從全國 7 萬家藥店找到實時價格。

用戶可免費申請 GoodRx 藥物折扣卡

消費者可向 GoodRx 免費申請「藥物折扣卡」，其 app 把所有藥價以及價差都攤在陽光下，讓用戶挑選，還幫助客戶從藥店、廠商等索取折扣券，如果繳月費，還可享受更多折扣，成為「買藥省錢」的知名 app。GoodRx 則向合作的藥房收取費用。

GoodRx 是繼 Snowflake(SNOW-US)、Unity (U-US) 和 Amwell (AMWL-US) 之後，在這繁忙 9 月進行 IPO 的最新一家科技公司，接下來數據分析公司 Palantir 預計 9 月 30 日直接上市。

GoodRx 在上個月的上市文件中透露，自 2016 年以來一直保持獲利，這對於科技新創公司來說是難得的壯舉。

GoodRx 表示，今年上半年獲利 5500 萬美元，較去年同期獲利 3100 萬美元的表現更上層樓。今年上半年營收也自去年同期的 1.73 億美元上升至 2.57 億美元。2019 全年獲利 6600 萬美元、營收 3.88 億美元。

根據 GoodRx 的 S-1/A. 上市文件，此回 IPO 由摩根士丹利 (MS-US)、高盛 (GS-US) 和摩根大通 (JPM-US) 負責承銷，投資者包括銀狐、Francisco Partners 和 Spectrum Equity。