美國8月成屋銷售月增2.4% 年化總數600萬戶寫14年新高

全美房地產經紀人協會 (National Association of Realtors,NAR) 週二 (22 日) 發布最新數據，美國 8 月成屋銷售較上月增長 2.4%，總數達 600 萬戶，符合市場預期，並寫下 14 年來最高。

NAR 數據顯示，8 月成屋銷售為 2006 年 12 月以來最高，儘管增幅較上月的 24.7% 大幅放緩，表現依舊穩定增長。

美國 8 月成屋銷售年化總數為 600 萬戶，創下 14 年新高 (圖：Zerohedge)

供應不足為阻礙成屋銷售的主要因素，截至 8 月底，代售成屋達 148 萬套，年減 18.6%，為連續 15 年下滑，每棟成屋銷售平均花費 22 天，寫下紀錄新低。

因供應吃緊，8 月成屋銷售中間價達 31.06 萬美元，年增 11.4%，寫記錄新高，按目前銷售進度，NAR 預計 8 月成屋庫存僅能維持 3 個月的銷售，房屋庫存低於 5 個月被視為供應緊縮。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示，因當前抵押貸款利率接近歷史最低，房地產市場將維持強勁。Yun 預計，美國成屋銷售將在年底前進一步增長，許多買家蓄勢待發。

儘管如此，Yun 認為，供需失衡將很快傷害消費者負擔能力，因此建商需加快建設腳步，若房價上漲過快，房屋自有率可能下滑。