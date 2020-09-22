受疫情衝擊 近3分之1南韓中小企業恐難繼續營運超過1年

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對南韓經濟帶來嚴重衝擊，據南韓企業聯合會 (FKI) 在週二 (22 日) 公布的一項民意調查顯示，南韓有近十分之三的中小企業認為，由於長期受到疫情的衝擊，無法再繼續維持營運一年或更長的時間。

在新冠肺炎疫情爆發後，國內需求和出口受到嚴重衝擊，並對南韓企業，尤其是中小型企業帶來虧損。在針對 50 家中小企業進行的調查顯示，有 34% 的受訪企業認為，如果當前的疫情危機持續存在，他們將無法持續營運下去。此外，有 12% 的受訪企業表示，他們只能再撐 6 個月左右。

另外，有將近 27% 的受訪企業表是，削減日常開支的是應對疫情主要選擇，其次則是裁員 (21.5%)、業務重組 (20.4%)、減薪和臨時停業 (各 7.5%) 以及資產出售 (6.5%)。

也有 65% 的受訪企業預期，由於出口和私人消費的下滑，下半年的銷售額將比去年同期有所減少，其中，37.5% 的企業預估銷售量將大跌 30% 以上。

另一方面，有 42% 的受訪企業認為，因疫情所造成的南韓經濟危機將持續一年，另有 30% 的受訪企業認為經濟危機將持續兩年之久。調查結果也顯示，將近 60% 的受訪企業對政府的支持政策不滿意，只有 10% 的表示滿意。

據南韓智庫韓國發展研究所 (KDI) 先前的報告顯示，受惠於政府的緊急現金援助，南韓當地的消費量略有回升，但由於新冠肺炎疫情大流行繼續拉低需求，出口仍然低迷。