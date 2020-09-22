科創50 ETF開賣 秒殺盛況觸發比例配售機制

周二 (22 日) 四檔科創 50 ETF(華夏科創 50 ETF、易方達科創板 50 ETF、華泰柏瑞基金、工銀瑞信科創板 50 ETF)正式起跑開賣，由於僅限當日申購，造成投資人瘋狂搶購，甚至其中一檔在早上九點半開盤配額一掃而空，而進入依比例配售的情況。

科創 50 ETF 在今日上午九點開賣後，兩個小時內已有消息指出，華夏、易方達的產品申購金額均已經率先突破人民幣 100 億元。業內預估，目前這四檔科創 50 ETF 產品的申購總額已逾人民幣 250 億元，同時今日銷售的科創 50 ETF 可能全數出現比例配售的情況。

華夏基金表示，這次科創 50 ETF 的銷售機構很廣泛，基本上各大中型券商都可供投資人進行申購。投資人可以選擇利用網路現金申購、至實體銷售據點現金認購及實體銷售據點股票認購三種方式申購科創 50 ETF。而網路現金認購作業將在下午三點前結束。

這次四檔科創 50 ETF 發行現金部分的募集上限為人民幣 50 億元，申購超部份則是以比例配售，未買到的認購款將在募集期間結束後退還給投資人。

周二科創 50 指數走勢開低震盪走高後回檔，截至下 14:48 分止，指數暫報 1388.52，下滑 9 點，跌幅 0.75。

科創 50 在 7 月 14 日創下波段高點 1726 點後開始出現修正，截至今日回檔約 19.5%，距離技術性熊市只有一步之遙。而今年以來科創 50 漲幅則約 40%，在全球主要指數中漲幅位居前段班。