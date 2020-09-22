〈貴金屬盤後〉新冠病例增加 投資人逃向美元 黃金重挫近3% 跌破50日MA

週一 (21 日) 交易，黃金期貨價格重挫近 3%，投資者顯然逃向美元且全球風險上升，包括歐洲又再次為 COVID-19 防疫而啟動封鎖關閉策略，成黃金跌至 2 個月最低點的部分原因。

全球股市遭拋售，分析師指出，這部分係因 COVID-19 新增確診病例上升，對各種活動的限制恐又重啟，以及新一輪政府紓困的不確定性增添了不利因素。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，黃金「再次在這些危險時期無法提供避險功能，反而是美元走高，進一步構成商品市場壓力並讓黃金下跌。」

ICE 美元指數上升 0.8% 至 93.641。美元走強會削弱黃金對海外買家的吸引力。

今日 Comex 上的黃金收盤價跌破每盎司 1941.78 美元的 50 日 MA，此走勢被視為黃金短期看漲的趨勢處於危險之中。市場技術人員將 MA 視為資產看漲動力和看跌動力的分界線。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 51.5 美元或近 2.6%，收每盎司 1910.60 美元，盤中低點達 1885.40 美元。

根據 FactSet，今日收盤價為黃金交易最活躍契約自 7 月 24 日以來最低收盤價。

12 月白銀期貨價格下跌 2.74 美元或近 10.1%，收每盎司 24.387 美元。

根據 FactSet，今日收盤價為白銀交易最活躍契約自 7 月 31 日以來最低收盤價。

《Gold Newsletter》編輯 Brien Lundin 表示，「大法官金斯伯格病逝，預計引起政治上一陣混亂，金融市場也隨之下跌。」週一歐股下跌，美股大盤也大跌。

「像這樣的地緣政治閃點出現時，沒有任何理由在金價上漲時購買黃金，也沒有理由在閃點迫使金價下跌時出售黃金。這是因為這閃點通常很快就過去，對市場沒有長期影響。」

「但如果閃點把金價推低的時候，反而可作為買進的機會。因為考量到金斯伯格的繼任者提名可能增加未來幾週的政局不確定性，毫無疑問，Fed 將會提出必要的貨幣刺激措施來支撐市場。」

「由於極度貨幣寬鬆的長期趨勢非常強勁，所以這將是黃金的買進機會。」Lundin 說。

其他金屬交易

12 月交割的銅期貨價格下跌 2.7%，收每磅 3.032 美元。

10 月交割的白金期貨價格下跌近 6.7%，收每盎司 876.10 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格下跌 4.2％，收每磅 2281.70 美元。

Fed 主席鮑爾週二將向眾議院金融服務委員會發表證詞，以及週三向眾議院情報選任委員會就新冠病毒危機發表證詞。