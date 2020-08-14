貨櫃雙雄Q2營運揚帆 陽明單季虧損收斂至6季來最小

貨櫃航運業者陸續公布第二季財報，均繳出亮眼成績單，除了長榮 (2603-TW) 已公布上半年賺贏過去 2 年的獲利水準外，陽明 (2609-TW) 最新公布單季稅後純損 6753 萬元，尚未轉盈，不過已是 6 季以來最小，展望後市，陽明表示，對第三季貨櫃運輸前景依然看好，長榮也樂觀看待傳統旺季。

陽明第二季合併營收 317.5 億元，年減 21.4%，由於用油成本緩和，使營業毛利來到 20.9 億元，年增 80.5%，毛利率 6.58%，年增 3.71 個百分點，營業利益 6.24 億元，年增近 270%，營業利益率 1.96%，年增 2.87 個百分點，不過，由於業外損失，吃掉本業獲利，稅後純損 6753 萬元，每股純損 0.03 元。

陽明上半年合併營收為 663.92 億元，年減 12%，稅後純損 8.86 億元，已較去年同期虧損 19.46 億元收斂，每股虧損 0.34 元。

陽明說明，貨櫃運輸業務在第二季營運績效已明顯改善，不過，由於依 IFRS 認列散裝租入船減損，集團散裝事業單季認列虧損達 6.3 億元，而上半年認列散裝事業虧損達 9.2 億元。

不過，陽明指出，6 月中下旬後 BDI 指數回升，市場租金和運價大幅上漲，有助散裝事業第三季後營收改善。

另一方面，隨著歐美陸續解封，海運貨量逐漸回升，亞洲往美國運價創 20 年新高，且亞洲往歐洲運價也較去年同期攀升，陽明強調，將持續強化攬收高貢獻度貨儎、擴充客源增加營收，同時積極管控重要成本，例如改善櫃流節省全球空櫃調度費用、集貨船及內陸運費費率洽降、船舶油耗監控等，樂觀看待第三季。

長榮第二季合併營收 438.7 億元，年減 6.88%，由於用油成本大減，使營業毛利逆勢大增 104% 至 75.64 億元，毛利率 17.25%，年增 9.39 個百分點，營業利益 51.94 億元，年增 368.33%，營業利益率 11.84%，為 2010 年第三季以來的新高水準，年增 9.49 個百分點，帶動獲利表現。

長榮第二季單季稅後純益 31.92 億元，年增近 1000%，每股純益 (EPS)0.66 元，推升上半年稅後純益 27.51 億元，年增 1243%，每股純益 0.57 元，直接賺贏過去兩年分別獲利 1.13 億元、2.94 億元。

長榮則指出，6 月以來艙位很緊，必須臨時追加短租船來因應旺季來臨，進入第三季傳統旺季後，7 月單月美國線艙位需求就超過去年，整體旺季表現可期。