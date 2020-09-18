新壽投資遭限縮 中華信評示警：未來1-2年營運壓力增

金管會日前對新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽祭出重罰，還拔除了吳東進的董事長職務，雖然新壽已經公告由老臣許澎接任新壽董事長，但是由於投資也受限，中華信評示警表示，主管機關的裁罰可能會對該新壽整體的信用結構帶來壓力，受本次裁罰所衍生的投資限制，將使新壽未來 1-2 年的營運面臨較多挑戰，進而必須強化其風險管理架構。

新壽日前遭到裁罰，大家眼光除了集中在高達 2760 萬元的罰鍰和吳東進的停職，其實新壽的海外投資上限被從 43% 降至 39%，且超標未符合比率前，不得新增國外投資；同時，依據風險胃納進行投資，在調節合規前，也限制新壽不得新增國內外股票及 ETF 投資。

針對這樣的裁罰，中華信評認為，將對新光人壽營運績效帶來壓力，並且凸顯該公司治理方面需要進一步增強的地方，不過中華信評指出，該公司業務風險結構與財務風險結構的評估結果應該不會受到立即性的影響。

但是，中華信評表示，因為投資的限縮，將反映該公司在未來 1-2 年內維持其財務實力的能力存在不確定性，因此把對新光人壽長期發行體評等的評等展望降為「負向」。加上資本市場的波動性可能因新冠肺炎維持偏高的震盪，因此中華信評預期，新光人壽在維持資本緩衝空間方面也將面臨許多挑戰。