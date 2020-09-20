〈觀察〉吸納海外專業經理人 市場開放與薪酬成關鍵

政府有意延攬海外金融專業經理人來台，提升台灣國際金融地位，規劃由公股銀行先行示範，綜觀台灣當前大環境，勢將面臨薪酬福利與事涉敏感的國安問題待解，無法一蹴可幾，建議可從開放金融商品，並優先鎖定本國籍人士著手，為延攬高階經理人跨出第一步。

為提升台灣金融市場競爭力，政府打算借力使力，緊抓國際政經動盪趨勢，趁勢吸納海外專業金融人士來台，傳出將由公股行庫帶頭示範，但金融圈人士認為，挖角海外專業經理人除了薪酬福利的現實面外，我國市場的開放程度與商品差異化亦是能否吸引外籍人士來台貢獻所長的關鍵之一。

事實上，在美中貿易戰開打、國際反避稅、國際政經情勢動盪等事件推波助瀾下，吸引不少台商資金入陸續回流，以境外資金匯回專法為例，上路一年就吸引超過 2000 億元資金匯回，資金回籠熱絡程度可見一斑。

一名國銀主管表示，台灣資金動能充沛，但問題在於可投資標的有限，市場商品幾乎大同小異，讓高資產客戶面臨滿手資金，但卻少有合適的投資標的，資金幾乎一窩蜂的轉進度動產，炒高房價。

「對於專業經理人來說，考慮是否到台灣發展，除了薪酬福利外，市場與商品的開放程度也是重要考量」，否則巧婦難為無米之炊，在一個綁手綁腳的市場，再厲害的經理人，恐怕也難作出亮眼成績。

再者，比起外銀的私人銀行、民營銀行，公股銀行先天上有預算限制，且企業文化保守，稍有閃失恐被國會議員狂電，讓公股銀行即便已經民營化，但在業務推動上態度相對保守，也較難有靈活操作空間，不論財富管理、消費金融業務都不及民營銀行出色，恐怕也是難以施展拳腳的侷限。

銀行主管建議，政府相要延攬海外專業人士，建議可從海外本國籍人士切入，除可解決敏感的國安問題，加上招攬國人回家，遠比吸引外國人來台容易，或許較容易達成攬才目的。