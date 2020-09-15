遏止投信削價競爭賣基金 金管會明年擬啟動專案金檢

避免投信削價競爭銷售基金，金管會今 (15) 日預告修正投信事業管理辦法，擬增訂要求投信業事業銷售基金應收取合理的經理費，並不得支付支付通路過高的傭金，甚至不排除自明 (2020) 年起啟動專案金檢。

投信業者發行基金通常會跟投資人收取經理費，並支付委託銷售通路傭金費用，但金管會發現，投信疑似近期疑似銷售競爭，基金經理費用從原本的 0.5% 到 1%，一路砍到 0.1% 以下，幾近零費用；此外，支付給銷售機構的通路報酬費用則有越來越高的趨勢，引發金管會關注。

金管會證期局副局長郭佳君表示，目前投信業者銷售基金跟投資人收取的手續費，約有 7、8 成給付給銷售通路，但近期卻發現，投信業者所收取經理費用有越來越低，但給付給通路的報酬費用卻有越來越高現象。

針對此一現象，郭佳君認為，很有可能是新發行基金想要搶市占率所致，但投信業者應合理考量基金發行成本與利潤，不能盲目削價競爭而侵蝕合理利潤。

金管會表示，未來將增訂投信事業管理辦法第 5 條之 1，要求投信業務應收取、支付合理費用以支應營運成本，避免影響合理利潤與公司財務，且不得用不合理方式招攬、從事相關業務。

換言之，未來如業者違反相關規定，金管會將視情節處以糾正、警告，情節重大者甚至可駁回基金募集，甚至不排除明年啟動專案金檢，遏止不當削價競爭現象。