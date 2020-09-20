國際半導體展、8月失業率、外銷訂單 本周重要大事預告

半導體年度盛會 SEMICON Taiwan 本周登場，將聚焦在先進製程、智慧製造、綠色製造等三大重點，主計總處周二 (22 日) 將公布 8 月失業率，在疫情衝擊下，我國失業率已連四個月維持在 4% 以上，另外，威盛集團旗下全達爆發經營權之爭，周二 (22 日) 將召開股東臨時會，全面改選董事。以下是本周重要大事預告：

半導體展年度盛會 SEMICON Taiwan 登場 聚焦三主軸

國際半導體協會 (SEMI) 將在周三 (23 日) 到周五 (25 日) 舉辦第 25 屆「SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展」，本次半導體展將以「全新機會與挑戰共存的時代，洞察未來科技力量」為主軸，聚焦先進製程、智慧製造、綠色製造等主題展示最新技術研發能量，周二 (22 日) 將率先舉辦展前記者會。

因應疫情，今年 SEMICON Taiwan 也推出全新 Hybrid 展覽模式，除了在線上虛擬平台提供全方位的互動觀展功能外，將可使用 VR 裝置走入虛擬展館現場。

主計總處周二將公布 8 月失業率

主計總處周二 (22 日) 將公布 8 月失業率，主計總處上月指出，疫情衝擊就業市場的狀況自 6 月以來逐漸改善，但目前就業人數仍低於 1 月疫情前，因此後續變化仍須密切注意。

7 月失業率為 4%，月增 0.04 個百分點、年增 0.18 個百分點，為今年以來第 3 度失業率見「4 字頭」，失業人數達 47 萬 9000 人，主要反映應屆畢業生投入尋職行列。我國前 7 月失業率平均為 3.87%，年增 0.17 個百分點。

台灣人工智慧晶片聯盟 AITA 成立一周年大會

台灣人工智慧晶片聯盟 (AITA) 周一 (21 日) 將舉行會員大會，將邀集新思科技、神盾、日月光等半導體廠商發表聯盟平台投入成果，同時邀請廣達董事長林百里、新思首席營運長 Sassine Ghazi 針對 AI 發展方向發表專題演講，瞄準世界級人工智慧大腦布局。

大會也預計展示多項 AI 應用，包括居家服務型機器人、大型商場 / 轉運站辨識系統、終端裝置的 3D 深度感知解決方案等。

全達周二股臨會 將全面改選董事

威盛集團旗下全達爆發經營權之爭，周二 (22 日) 將召開股東臨時會，全面改選董事。

本次全達股臨會是由持股約 4.55% 的聯合威碼公司以監察人身分於 8 月初申請召開，全達 1997 年 5 月成立，2004 年 3 月上櫃，從事半導體零組件銷售，現任董事長為宏達電董座王雪紅夫婿陳文琦。

宏碁搶智慧醫療商機 攜手台大醫院打造眼科 AI 輔助診斷軟體

品牌大廠宏碁近期持續拓事業版圖，周三 (23 日) 將台灣諾華與台大醫院共同發表眼科 AI 輔助診斷軟體，通過衛福部食品藥物管理署專案輔導，取得台灣首張眼科智慧醫材許可證。

經濟部公布 8 月外銷訂單統計

經濟部統計處周一 (21 日) 將公布 8 月外銷訂單，外界預期在半導體高階製程需求暢旺、遠距商機持續發酵，加上消費性電子產品新品陸續推出，傳統貨品也可望在國際原材物料價格、需求回溫下，帶動外銷訂單維持高檔，創下連六紅。

7 月外銷訂單連五紅，金額達 455.7 億美元，月增 11.1%、年增 12.4%，創歷年同期新高。

經濟部公布 8 月工業生產、批發零售餐飲營業額

經濟部統計處周三 (23 日) 將公布 8 月工業生產指數以及批發、零售餐飲營業額，經濟部表示，工業生產主要貢獻來自半導體業，加上新興科技應用擴增及遠距商機，8 月生產動能可望續強。

在批發、零售餐飲方面，經濟部表示，國內疫情趨緩後，掀起一波報復性消費，加上振興三倍券刺激消費奏效，8 月零售業營業額可望連二月保持正成長，餐飲業也將受惠父親節及情人節聚餐商機，助推營收成長動能延續，僅批發業恐仍疫情蔓延、貿易戰影響，動能放緩。

三星全新旗艦手機 台灣發表會周四登場

進入下半年新手機發表旺季，三星搶先蘋果宣布將在台灣時間 23 日晚間 11 點舉辦「Galaxy Unpacked for Every Fan」旗艦機台灣發表會，市場認為，三星本次發表會將發布 Galaxy S20 Fan Edition，作為輕旗艦機型的新型號，而新機上架、拉貨，將有助於台廠供應鏈第 4 季拉貨動能升溫。