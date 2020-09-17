美時與韓CKD簽署腎臟病用藥獨家合約 搶攻上億元市場商機

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (17) 日宣布，與韓國藥廠 CKD 簽屬策略合作協議，美時將可獨家在台灣與東南亞國家，銷售 CKD 的第二代 epoetin 腎臟疾病用藥 Darbepoetin alfa，搶攻 3000 萬美元市場(約新台幣 8.7 億元)。

美時表示，第二代 epoetin 腎臟疾病用藥 Darbepoetin alfa 為生物相似藥，用來治療慢性腎衰竭引發的貧血症狀，據統計，慢性腎功能衰竭流行率，全球達到 10% 以上，在亞洲則被列為高居死亡原因之一，因此，也被醫界視為需特別關注的重要慢性疾病。

美時指出，以目前常見用藥來說，NESP 為最常見的藥品，過去三年，每年銷售量的年成長率約為 15%，若以此次授權合約所涵蓋的市場來看，每年銷售金額上看 3000 萬美元。

其他藥品發展部分，美時旗下戒毒癮藥在美國市占率趨穩，截至今年 7 月底市占率已達 36%，儘管美國受到新冠肺炎疫情衝擊，但整體藥品市場影響有限，預期下半年市占率可望維持目前水準。

此外，美時已與原料供應商討論降價，預計第 4 季前會先完成去化庫存，並開始銷售價格較低的原料，法人估可帶動美時毛利率成長 5%，貢獻每股純益 0.74 元。