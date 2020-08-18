印尼7月貿易順差達326億美元 創9年來新高

根據印尼統計局 (Statistics Indonesia) 最新的數據顯示，受惠於出口情況改善，印尼 7 月份貿易順差達到 32.6 億美元，創下自 9 年來新高，並優於分析師預期。不過，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，國內進口需求仍然低迷。

數據顯示，印尼 7 月份的貿易順差達到 32.6 億美元，創下 2011 年 8 月以來新高，優於市場預期的 9.5 億美元，並高於 6 月份的貿易順差 12.7 億美元。印尼是東南亞最大的經濟體。

印尼 7 月份出口總額為 137.3 億美元，較去年同期下跌 9.90%，好於預期的下跌 16.65%。進口額較去年同期減少 32.55%，至 104.7 億美元，預期則是減少 22.48%。

印尼 7 月份的出口較上月增長了 14.3%，顯示出在防疫封鎖有所緩解的情況下，該國出口貿易已逐漸復甦。印尼對瑞士、美國、新加坡和中國的出口量均有所增加。中國是該國最大的貿易夥伴國。

印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 表示，經濟已顯示出從第二季的低迷中復甦的跡象，家庭消費支出、消費者購買力和農村地區的貨幣流通正出現反彈。但是，國內疫情似乎沒有減弱的跡象，可能因此對印尼的前景造成壓力。

印尼央行副總裁 Destry Damayanti 曾表示，疫情的衝擊下，印尼將會呈現 U 型復甦，因為並未見到印尼疫情已經達到高峰。Damayanti 也指出，印尼採取了逐步重新開放的措施，將使經濟更難出現強勁的反彈，因此復甦所需的時間將比最初預期的時間要要長。

上週，印尼財政部長下調了全年經濟展望，預計印尼全年的國內生產總值 (GDP) 將在萎縮 1.1% 至成長 0.2% 之間。去年印尼經濟成長了 5.0%。