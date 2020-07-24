俄羅斯央行下調利率25個基點至4.25% 創歷史新低

俄羅斯央行在週五 (24 日) 將利率下調 25 個基點至 4.25%，創下歷史新低，以應對該國因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟帶來的衝擊。不過，降幅仍低於分析師預期。

俄國央行表示，將利率下調至 4.5%，創下了歷史新低點，也是央行自 4 月中旬開始針對疫情對經濟的影響而開始降息以來，連續第三次降息。在防疫封鎖和油價下跌對俄羅斯經濟帶來雙重打擊的情況下，央行此舉將有助於降低企業和消費者的借貸成本。

新冠肺炎疫情將俄羅斯推入深度經濟衰退，並迫使總統普丁 (Vladimir Putin) 宣布將 3,600 億美元的旗艦型國家發展計劃，推遲 6 年。

儘管市場已經預期俄羅斯央行將進行降息，不過分析師在央行將降息 25 個基點還是 50 個基點之間存在分歧。該銀則採取更為謹慎的態度，不過也在聲明中暗示可能會在 9 月的下一次會議上進一步降息。多數分析師預期該行將在今年年底前將利率降至 4%。

目前俄羅斯通貨膨脹率為 3.2%，遠低於中央銀行設定的 4% 的目標率。 VTB Capital 分析師 Alexander Isakov 在一份研究報告中表示，雖然降息不太可能幫助通膨回升至今年的目標，但進一步下調的訊號表明，央行也擔心，在經濟復甦乏力的情況下，通膨率可能會在 2021 年下跌。

俄羅斯央行在一份聲明中表示：「儘管防疫封鎖限制放鬆，經濟活動將會恢復，但有鑑於全球和俄羅斯經濟緩慢復甦，有可能使 2021 年通貨膨脹率不及 4% 的目標。」

該銀行也更新了對整體經濟的預測，預計俄羅斯的國內生產總值 (GDP) 將在 2020 年下跌 4.5% 至 5.5%，然後在明年增長 3.5 至 4.5%。