前高盛CEO：原物料價格處於低檔 現在適合進場

前高盛執行長 Lloyd Blankfein 周三 (16 日) 表示，大宗商品被低估時，若考慮到未來通膨發展，現階段是很好的進場時機。

Blankfein 在芝加哥商品交易所 (CME) 金屬商品線上簡報會中說：「做為投資人，以通貨膨脹的角度而言，現在投資價格被低估的原物料不是壞事。」儘管目前市場普遍共識是通膨壓力難再出現，且油價永遠不會再度上漲，但 Blankfein 不苟同這樣的想法。

彭博大宗商品指數至今仍未回到疫情前水準，今年來下跌近 11%，相較之下，追蹤各國大盤指數的 MSCI 全球指數上漲近 8.8%，而 iShares 抗通膨債券 ETF 也上升 2.1%。

彭博商品指數 (黑)、MSCI 全球指數 (藍) 與 iShares 抗通膨債券 ETF (紅) 今年走勢圖 (圖: Bloomberg)

價值投資者 Kopernik Global Investors LLC 呼應 Blankfein 論調，Kopernik 首席研究主管 Alissa Corcoran 表示，儘管新冠肺炎衝擊需求導致情勢不樂觀，但長期而言隨著供需基本面好轉，某些原物料行情有望上漲。

針對今年來漲勢凌厲的貴金屬如黃金與白銀，Blankfein 則表示，他不確定投資這兩種貴金屬是不是好主意，不過「兩者扮演保持的腳色，已經行之有年」。

金價在 8 月初觸及歷史新高，今年來漲幅逼近 30%，主因新冠肺炎疫情持續促使投資人尋求避險資產，且全球政府與央行祭出史無前例的大規模刺激，助長通膨預期，提高黃金的吸引力。

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