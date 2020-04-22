〈陸股盤後〉股王茅台創新高 A股三指數黑翻紅

美國 6 月原油期貨接力 5 月份合約崩盤之勢，加上道瓊再跌逾 600 點，導致周三 (22 日)A 股三大指數開低，不過股王貴州茅台公布不俗的年報數據，食品飲料領軍上漲，拉抬市場人氣，貴州茅台收盤更是創下歷史新高，完全無懼肺炎疫情干擾。

而在貴州茅台的激勵之下，A 股三大指數收盤均以今日最高點作收。上證指數與創業板指分別成功守住 2800 點及 2000 點關卡不破。

盤面上，農業、食品飲料類股表現最為強勢，半導體光阻劑、虛擬貨幣、特高壓等概念股也受到資金青睞。能源相關類股則受到油價下挫影響而走弱。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤上漲 0.60%，收報 2843.98 點；深證成指上漲 1.05%，收報 10617.19 點；創業板指上漲 0.95%，收報 2043.17 點。今日滬深兩地股市成交額達人民幣 6060 億元，較前一個交易日減少人民幣 433 億元。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 11.78 億元，其中，滬股通買超人民幣 6.93 億元，深股通買超人民幣 4.85 億元。

產業消息

貴州茅台公布去年營收年增 16%、純益年增 17%，兩項數據均略高於 1 月初的業績預告。廣發證券、中國中信證券接連將茅台目標價一舉上調至人民幣 1506 元及人民幣 1500 元。茅台在業績利多加持下，股價保持上揚趨勢，收盤大漲 3.7%，報人民幣 1244.5 元。而其它白酒類股同樣受惠，酒鬼酒大漲 5.1%、老白干酒大漲 3.6%、五糧液大漲 3%。

美國 6 月原油期貨價格崩跌 43%，能源類股走勢疲弱，中石油下跌 1.1%，股價創下史上新低，中石化下滑 0.7%、海油工程大跌 4.6%、中海油服下跌 2.4%。

法人觀點

新時代證券指出，預估大盤仍然處於震盪築底階段，短期震盪無法避免，但大幅下跌的風險在政府政策的支持下機會較低。一旦疫情出現持續性的改善，全球主要股市回升，A 股也能有亮眼表現。

興業證券表示，第二季 A 股走勢以震盪打底為主，內需型個股表現會較佳，出口型類股則較弱。中長期來看，A 股的低估值正創造出一個長線的買點機會，只要疫情穩定，外資將會再大舉重回 A 股市場。

中銀證券則認為，油價大幅下挫，引發海外風險性資產動盪，這將影響 A 股短線發展。而進入第二季，疫情對於海外基本面的實質性衝擊將會慢慢顯現，油價超乎預期恐慌性殺盤，會進一步引發市場對於海外信用風險的擔憂。根據歷年衰退的規律，投資人須留意大盤在階段性反彈後，可能面臨基本面預期下修帶來的第二次回檔衝擊。

