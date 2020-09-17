微軟別想專美！PS5今年11月12日在美開賣 399美元起

Sony (SNE-US) 週三 (16 日) 宣布，新遊戲主機 PlayStation 5 將於 11 月 12 日在美國開賣，純數位版售價 399.99 美元，常規版售價 499.99 美元，與微軟的 Xbox S 系列和 X 系列遊戲主機直接開戰。

Sony 週三上漲 0.69% 至 76.99 美元，盤後續揚 1.25%，報 77.95 美元。

Sony 表示，PS5 將在 11 月 12 日率先在美國、加拿大、日本、墨西哥、澳洲、紐西蘭和南韓開賣，接著 11 月 19 日在「全球其他地方」上市，然而，「中國市場的開賣日期仍在研議中，日後另行宣布。」

Sony 仿效微軟策略，PS5 主機同時推出「常規版」和沒有光碟機的「數位版」，數位版售價 399.99 美元，常規版則售價 499.99 美元。

微軟 (MSFT-US) 本月稍早宣布，Xbox X 系列和 S 系列遊戲主機將於 11 月 10 日開賣，分別售價 499 美元和 299 美元。

Xbox X 系列的功能比 S 系列略強，且內建光碟機可放入遊戲片，而 S 系列體積較小，必須透過網路下載遊戲內容。

微軟的系統配備 8 核心的 AMD Zen 2 處理器，類似 PS5，但其顯卡效能優於 PS5。

微軟提供融資計畫，兩種主機都能以分期 24 個月的方式付費，S 系列每月支付 24.99 美元，而 X 系列每月 34.99 美元，該方案還贈送遊戲庫，供用戶下載遊玩。