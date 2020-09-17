〈台泥私有化信昌化〉6.87億元現金對價取得剩餘股權 完成下市最後一哩路

台泥 (1101-TW) 16 日宣布，與信昌化 (4725-TW) 簽訂股份轉換契約，台泥將以每股 18 元為對價進行股份轉換，預計斥 6.87 億元，取得信昌化剩餘 3815.2 萬股，完成後信昌化將成台泥 100% 持股子公司，並依法終止其上市。

台泥先前透過公開收購，集團對信昌化綜合持股已達 73.61%，為增加實行整合或調整之效率及彈性，台泥與信昌化同步召開重訊，依企業併購法及相關法令規定與信昌化簽訂股份轉換契約，約定由台泥與信昌化進行以現金為對價之股份轉換。

台泥表示，取得信昌化每 1 股普通股股份之對價為現金 18 元，預計取得轉讓股份 3815.2 萬股，預計支付之現金對價合計為 6.87 億元，股份轉換案完成後，信昌化將成為台泥百分之百持股之子公司，並將依據相關法律及臺灣證券交易所規定之程序，終止其上市並停止公開發行，本股份轉換案之股份轉換基準日暫定為 2021 年 1 月 18 日。

不過，台泥強調，實際支付之現金對價總數，仍應以信昌化於股份轉換基準日已發行股份總數，扣減台泥所持有信昌化股份，再減去信昌化因本股份轉換案依法買回異議股東股份。

而信昌化完成私有化下市後，台泥重申，將調整其業務經營模式及財務結構，後續不排除長期繼續持有信昌化，也可能考慮出售信昌化股權或資產、引進策略聯盟夥伴共同經營，期以創造集團整體利益。