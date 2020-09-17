〈兆豐金法說〉目前無組金融國家隊計畫 未來擬伺機處分彰銀獲利了結

纏鬥 10 餘年的彰銀 (2801-TW) 經營權之爭，日前遭外界點名，可由兆豐銀出面籌組「金融國家隊」替彰銀案解套。兆豐金 (2886-TW) 總經理胡光華對此回應，兆豐金目前並未規畫與彰銀整併，但對於手中的彰銀持股，未來不排除伺機獲利了結。

彰銀第一大民股台新金 (2887-TW) 日前主動拋出，由兆豐銀出面整併彰銀，籌組金融國家隊，試圖為糾纏許久的彰銀案解套，兆豐金 (2886-TW) 今 (16) 日舉行第 2 季線上法說，與會法人關切，兆豐金子公司—兆豐銀是否有意願與彰銀合併，共同籌組金融國家隊？胡光華就法人提問做上述回應。

胡光華強調，兆豐銀目前沒有任何與彰銀整併計畫，但也預留伏筆指出，未來如有任何整併計畫，必須從整體綜效、股東與員工利益進行通盤評估考量，給予外界不少想像空間。

兆豐銀目前持有彰銀股份約 2.17%，平均持股成本約 19 元，第 1 季新冠肺炎疫情引爆全球股災，不僅拖累彰銀股價表現，握有彰銀股票的兆豐銀也因此蒙受評價損失，以今天收盤價 18 元計算，兆豐仍需承受評價損失。

外界普遍認為，兆豐銀當初是基於協助公股守住彰銀經營權而買進彰銀，6 月改選結束後，是否將處分彰銀持股？對此，兆豐銀主管說，現階段先以賺取股息收益為主，未來將視市況，不排除伺機處分股票獲利了結。