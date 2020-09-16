台股再創收盤新高 外資大舉加碼 三大法人買超144億元

蘋果秋季發表會登場，台積電挾著利多題材，今 (16) 日股價再飆天價，台股早盤強勢叩關萬三大關，半導體族群買氣強強滾，不過，傳產及金融未獲買盤青睞，終場指數上漲 131 點，收在 12976 點，改寫收盤歷史新高。三大法人合計買超 144.1 億元，其中外資大舉加碼 184 億元。

台指期今日結算，台股成交值放大至 2063 億元，但尾盤並未出現大量，三大法人合計買超 144.1 億元，其中，外資已連 5 買，共買超 184.75 億元；投信則轉為買超 6.44 億元；自營商持續賣超 47.06 億元。

儘管蘋果發表會並未出現新款 iPhone，但 iPad Air 首度採用 5 奈米 A14 晶片，激勵台積電 ADR 周二收漲 6.6%，在除息行情帶動下，台積電今日大漲近 3%，收在 458 元，再寫歷史新高價，市值來到 11.87 兆元。

半導體為今日盤面最亮眼族群，聯發科持續上演利空出盡，終場上漲約 1%，收在 617 元，創 1 個月新高；聯電獲多家外資調高目標價，股價持續走強，但終場漲幅略收斂至 1.6%，收在 25.7 元。

其他蘋概股方面，穩懋、玉晶光、臻鼎 - KY、緯創、聯詠、欣興等表現也不俗；但股王大立光及鴻海股價並未同步上漲。

生技醫療族群今日表現疲弱，不過，流感好發季節將至，恐與新冠肺炎一起爆發，帶動檢測試劑股多頭再起，其中，泰博獲食藥署核發新冠病毒抗原快篩的 GMP 製造許可，股價勁揚逾半根停板；ABC-KY、金萬林、普生等均逆勢走揚。

法人指出，美元續疲弱，亞幣走強，台幣走升格局不變，台股有機會在資金行情帶動下登高，選股方面，可多留意產品供不應求、報價上漲族群波段操作。