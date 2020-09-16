台積電衝鋒 台股觸及萬三 漲131點收12976點再寫收盤新高

蘋果秋季發表會帶動美股四大指數收漲，台股今 (16) 日也在台積電大漲拉抬下，強勢叩關萬三大關，聯電、聯發科等半導體股人氣爆棚，適逢台指期結算，但尾盤未出現大量，終場指數上漲 131.11 點，收在 12976.76 點，創收盤歷史新高，成交值放大至 2063.28 億元。

雖然蘋果發表會沒有出現新款 iPhone，但 iPad Air 是首個採用 5 奈米 A14 晶片的蘋果產品，激勵台積電 ADR 周二收漲 6.6%，在除息行情帶動下，台積電今日大漲近 3%，收在 458 元，再寫歷史新高價。其他蘋概股如穩懋、玉晶光、臻鼎 - KY、緯創等表現也不俗；但大立光及鴻海股價並未同步上漲。

半導體為今日盤面最搶鏡族群，多家外資看好聯電可望獲得更多轉單，紛紛調高目標價，帶動聯電股價持續走強，終場漲幅略收斂至 1.6%，收在 25.7 元。

聯發科持續上演利空出盡，終場上漲約 1%，收在 617 元，創 1 個月新高，同時帶動 IC 設計股走勢，世芯 - KY 受惠去美化、華為題材續燒，今日股價攻上漲停；矽智財業者力旺今年拚賺逾一個股本，今日也亮燈漲停；瑞昱、聯詠、聯陽、系微、創意等多檔漲勢均相當強勁。

受資金排擠效應影響，金融及傳產族群普遍走跌，其中以航運類股最弱勢，由於貨櫃船運美國線漲價計畫受到中國官方關切，長榮決定比照中遠海運採取凍漲，拖累今日股價大跌約半根停板，陽明也有 3% 以上的跌幅，承攬業者台驊投控、中菲行同步重挫。