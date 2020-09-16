菅義偉正式成為第99任日本首相 新內閣即將上路

日本參、眾兩院週三 (16 日) 投票，剛上任的自民黨總裁菅義偉 (71 歲) 正式成為日本第 99 任首相。在經過約 7 年 8 個月的時間後，安倍晉三的日本首相職務也交棒給菅義偉。

接下來的作業流程，將於東京皇居舉行日本首相的「親任式」及閣員的「認證式」。菅義偉所組的新內閣最快會在 16 日晚間上路，他也會在記者會對外說明今後政權營運的基本方針。

內閣人事名單

副首相兼財務大臣：麻生太郎、79 歲 (留任)

總務大臣：武田良太、52 歲 (職位變更)

法務大臣：上川陽子、67 歲 (再度入閣)

外務大臣：茂木敏充、64 歲 (留任)

文部科學大臣：荻生田光一、57 歲 (留任)

厚生勞動大臣：田村憲久、55 歲 (再度入閣)

農林水產大臣：野上浩太郎、53 歲 (首度入閣)

經濟產業大臣：梶山弘志、64 歲 (留任)

國土交通大臣：赤羽一嘉、62 歲 (留任)

環境大臣：小泉進次郎、39 歲 (留任)

防衛大臣：岸信夫、61 歲 (首度入閣)

官房長官：加藤勝信、64 歲 (職位變更)

復興大臣：平澤勝榮、75 歲 (首度入閣)

國家公安委員長：小此木八郎、55 歲 (再度入閣)

一億總活躍大臣：坂本哲志、69 歲 (首度入閣)

數位大臣 (新設)：平井卓也、62 歲 (再度入閣)

經濟再生大臣：西村康稔、57 歲 (留任)

行政改革大臣：河野太郎、57 歲 (職位變更)

奧運大臣：橋本聖子、55 歲 (留任)

大阪世博大臣 (新設)：井上信治、50 歲 (首度入閣)

安倍晉三在 8 月 28 日的時候以個人健康因素為由，辭去日本首相職務。他患有潰瘍性大腸炎，需要靠長期服藥來控制病情。執政的自民黨也於 9 月 14 日選出新任黨魁，菅義偉高票當選。

菅義偉接手安倍晉三所留下的一年左右首相任期，時間到 2021 年 9 月底止。安倍晉三的執政路線可望獲得延續。