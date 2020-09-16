〈傳產搶進蘋概鏈〉力麗再奪蘋果大單 打進Apple Watch編織錶帶

繼傳出紗線供應蘋果充電線材後，聚酯纖維廠力麗 (1444-TW) 又有新斬獲，公司今 (16) 日證實，環保聚酯原抽色紗線「ReEcoyA」，開始供應給 Apple Watch 編織錶帶，且隨著客戶將淘汰 PVC、尼龍等不可回收材料使用，後續紡織材可望取代相關材料，主力供應環保紗線的力麗，商機大爆發。

蘋果發表會除了展示出 Apple Watch Series 6、Apple Watch SE 等兩款智慧手錶外，也推出新款的編織單圈錶環，官網更強調，編織單圈錶環採用具延展性再生紗繩與矽膠線編織而成，無錶扣無扣環的設計，配戴舒適。

力麗透露，環保聚酯原抽色紗線「Ecoya」，今年起的確開始應用在客戶新款智慧錶的錶帶上，除了與編織廠接洽外，負責 Apple Watch 組裝的中系及台系代工廠也前來接洽取經。

此外，蘋果在此次發表會上，也多次強調，2030 年不僅將達到產品碳中和，更要淘汰 PVC 等無法回收的材料，力麗指出，目前 Apple Watch 有金屬、矽膠、編織等多種質感錶帶，其中編織錶帶又有皮革、尼龍、環保織材等材質。

力麗主管分析，PVC、尼龍甚至是皮革等均不是用到石油，就是難以回收再製，客戶綠能政策明確，未來環保紡織材料可望取代其餘編織材，將成為比重最大的紡織錶帶材料。

力麗近年環保紗線頻頻獲蘋果青睞，除了打進初代智慧音箱 Homepod 的外層網布外、今年更大有斬獲，相繼打進編織線材、智慧錶帶供應鏈，大啖蘋果商機。