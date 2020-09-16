【群益投顧】萬三關卡壓力仍大，指數過高還要再等等

一、盤勢分析

前一交易日，原油上漲、美元持平，金融股下跌，蘋果發表無 iPhone 的秋季發表會後、股價收斂漲幅，美股四大指數同步收漲，標普連續第三個交易日收紅，台積電 ADR 收漲逾 6%，引領費半指數漲逾 1.7%。

受台積電 ADR 強漲激勵，加權指數以跳空大漲 144.16 點開出，盤中數度攻高越過萬三點，但短線獲利賣壓出籠，漲幅因此收斂。重量權值三王全數開高，但除台積電持穩盤上外，鴻海、大立光反轉翻黑，攻高走勢因而受阻。次族群表現，電子強於傳產金融，其中又以半導體最為吸金，傳產族群雖暫時修整，但回檔幅度多不大。個股方面，世芯 - KY、松翰、力旺等都有續彈或衝高表現。M31、愛普、穩懋、晶心科、譜瑞 - KY 臻鼎 - KY、鈊象等也是資金關愛焦點。指數終場上漲 131.11 點或 1.02%，以 12976.76 點作收，成交量增加而為 2064 億元。

二、盤勢預估

中芯國際可能遭美列入實體清單，半導體產業訂單重組的疑慮湧現，對台半導體族群有激勵效果，加上指數型態面轉佳，短期有利多方發揮。目前盤面的追價意願仍不高，過高恐有震盪需留意。操作上可適度提高電子比重，標的以半導體、蘋概股、IC 設計、以及跌深反彈業績股為建議。

譜瑞 - KY(4966) 成功拿下新一代 iPad 系列高速傳輸介面訂單，隨著蘋果下半年進入積極備貨階段，譜瑞 3Q20 季業績有機會改寫新高。股價測底後再次帶量轉強，外資持續看多，型態面、籌碼面均有利續強表現。

在美中衝突加劇下，大陸全力發展 CPU 自製，有利於世芯 - KY(3661) 營收、獲利出現明顯成長。世芯目前在大陸已有接獲約 5000 萬美金的 7 奈米案子，預計今年底或明年初會有進展。股價在半年線獲支撐後，開始量增價揚走勢，加上投信回補增持，短線續彈機率增。

松翰 (5471) 在遠端辦公需求大增，推動影像控制 IC 獲得筆電、視訊鏡頭等客戶大單，成功帶動 8 月合併營收創歷史同期新高。股價連日帶量走揚、過高表態，多頭格局持續，考量短乖離過高，建議續抱待收割、勿追高。

三、強勢股

電子：

台積電 (2330)、富邦媒 (8454)、臻鼎 - KY(4958)、力旺 (3529)、譜瑞 - KY(4966)

非電子：

中租 - KY(5871)、亞德客 - KY(1590)、遠百 (2903)、泰博 (4736)、萬海 (2615)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據