〈台股盤前〉台積電可望衝鋒 指數近高檔+台指期結算慎防壓回

台積電 ADR 周二飆漲逾 6%，帶動台指期夜盤大漲百點，可望支撐台股今 (16) 日開盤表現，不過，美股開高走低、目前位階接近高檔壓力區，加上今日台指期結算，是否會拉回修正仍須關注。

蘋果週二線上發表會，展示新品包括 Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、iPad 第八代、新 iPad Air 以及健身 + 運動服務、Apple One 搭售服務，當中，iPad Air 是第一個採用 5 奈米 A14 晶片的蘋果產品，激勵台積電 ADR 飆漲 6.65%。

不過，繼立訊傳出跨足 iPhone 組裝領域後，中國媒體報導，比亞迪對外證實，成為今年蘋果新款平板電腦 iPad 的代工組裝廠，鴻海 (2327-TW)、仁寶 (2324-TW) 等台系供應鏈將面臨紅潮挑戰。

南亞為擴建乙二醇廠，擬增資持股 100% 子公司南亞德州 1.6 億美元 (約合新台幣 47.24 億元)；董事會並通過發行今年度第一期無擔保公司債，發行總額為新台幣 100 億元。

新光金 (2888-TW) 子公司新光人壽因投資業務等 5 大缺失違反保險法，遭金管會重罰 2760 萬元，新壽董事長吳東進祭出停職處分至任期屆滿，另外，投資長袁宏隆副總與投資長職務也遭解除，且不得擔任與投資相關職務。

外電報導指出，索尼推出的新一代遊戲主機 PS5，由於系統單晶片 (SoC) 生產良率不佳、供貨不穩，因此下修 PS5 今年產量預估，從原本預期出貨 1500 萬台，下修到 1100 萬台，恐影響相關供應鏈表現。