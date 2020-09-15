【日盛投顧】震盪走高 挑戰高點壓力

◆盤勢分析

1. 週一美股四大指數全面上漲，週二台股以平低盤開出後，在晶圓雙雄、2353 宏碁、蘋概股、汽車、生技股上漲下，指數震盪走高，終場加權指數以上漲 57.83 點的 12，845.65 點作收，漲幅 0.45%，成交量 1，863.72 億元。三大法人合計買超 56.08 億元：外資買超 59.03 億元、投信賣超 2.03 億元、自營商賣超 0.91 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，追價買盤謹慎，呈現驚驚漲格局，後勢若放量不漲易拉回整理。

(2)、均線：站在所有短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 之上，週三 20 日線將走揚，短天期均線將呈多頭排列，若能補量有機會再創指數新高。

(3)、技術指標：KD 在 9/14 出現黃金交叉後，週二 K、D 開口持續擴大，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

3. 櫃買指數上漲 0.54%，收在 166.65 點，站上所有短天期均線之上，支撐約 164 點附近，壓力約在 168 點附近。

4. 觀盤重點：站在所有短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 之上，週三短天期均線將呈多頭排列，有利指數挑戰高點壓力。

晶圓代工、生技防疫、汽車、造紙、蘋概股

1. 生技防疫：在歐洲數國新冠疫情確診人數創高，近期全球確診人數將超過 3000 萬人，「天國一輝」買盤歸隊，生技防疫股週二表現亮眼，除了 4192 杏國、9103 美德醫療 - DR、5471 松翰、6541 泰福 - KY 漲停外，包括 4128 中天、1760 寶齡富錦、4743 合一、1799 易威、1734 杏輝、1781 合世等均有 4% 以上的漲幅。

2. 汽車：在中國電動車市場對特斯拉的需求回升，加上電池日即將來臨、仍有機會入榜標普，激勵週一特斯拉股價上漲超過 12%，由特斯拉概念股 1525 江申漲停領軍，4551 智伸科、2231 為升、2207 和泰車等均有不錯的表現。

3. 造紙：中國在 9 月 1 日開始施行「新固廢法」，明年起所有廠商進口廢紙配額都歸零，大家都在相同成本上競爭，加上限制塑料使用，在包裝用途上，紙箱將成為最大贏家，由 1904 正隆領漲、1907 永豐餘、1909 榮成等股價均有表現。

4. 操作建議：9/14 台股突破月線，KD 出現黃金交叉，技術面轉強，週三月線走揚，短天期均線將呈多頭排列，，有利指數挑戰高點壓力。我們認為在類股輪動快速下，擇優擇強操作仍是獲利不二法門。台股短線可留意: 晶圓代工、生技防疫、汽車、造紙、蘋概股等。