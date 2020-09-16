

◆盤勢分析

1. 週二 (15 日) 原油上漲、美元幾乎持平，標普連三紅，蘋果秋季發表會激勵台積電 ADR 大漲，領漲費半指數；終場美股四大指數漲幅介於 + 0.01~+1.72%；蘋果宣布第四代 Apple iPad Air 是第一個採用 5 奈米 A14 晶片的蘋果產品，這對台積電為利多消息；台積電 ADR+ 6.67%；聯電 ADR+6.67%；日月光 ADR+3.15%。

2. 週一美股四大指數全面上漲，週二台股以平低盤開出後，在晶圓雙雄、宏碁、蘋概股、汽車、生技股上漲下，指數震盪走高，終場加權指數以上漲 57.83 點的 12,845.65 點作收，漲幅 0.45%，成交量 1,863.72 億元。三大法人合計買超 56.08 億元：外資買超 59.03 億元、投信賣超 2.03 億元、自營商賣超 0.91 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量縮，追價買盤謹慎，呈現驚驚漲格局，後勢若放量不漲易拉回整理。

(2)均線：站在所有短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 之上，週三 20 日線將走揚，短天期均線將呈多頭排列，有利指數再創新高。

(3) 技術指標：KD 在 9/14 出現黃金交叉後，週二 K、D 開口持續擴大，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

4. 櫃買指數上漲 0.54%，收在 166.65 點，站上所有短天期均線之上，線型轉強，支撐約在 164 點，壓力約在 168 點。

5. 觀盤重點：站在所有短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 之上，週三短天期均線將呈多頭排列，有利指數挑戰高點壓力。

6. 蘋果、三星、任天堂新品盡出，電子股進入拉貨旺季，連日放量攻堅、重返主流地位。加上台積電 ADR 十五日大漲 6.67%，來到 85.85 美元，創掛牌新高，為台積電 17 日除息 2.5 元，提前暖身。

7. 市場盛傳中芯國際可能遭美國政府列入實體清單，掀起半導體產業訂單重組的現象，法人認為聯電（2303）有望受惠。法人推估聯電本季每股純益有望和第 2 季持平或是略高，光今年前三季的獲利就創十年新高。

8. 網通 IC 設計大廠瑞昱（2379）鎖定居家辦公帶起的網速提升商機，宣布推出第二代 2.5GbE 乙太網路新產品，屆時除了 PC 及筆電可望導入之外，法人看好瑞昱可望藉此大舉搶下邊緣運算規格升級訂單，推動業績更上一層樓。

9. 電動車大廠特斯拉（Tesla）股價跌深強彈，加上市場期待 9 月 22 日「電池日」帶來利多，激勵江申（1525）、智伸科 (4551) 等相關概念股昨（15）日普遍走強，扮演大盤攻上 12,800 點功臣之一。