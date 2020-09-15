晶圓雙雄強勢演出 台股收盤攀近1個月高點 漲57點收12845點

美股周一全面收漲，台股今 (15) 日開低走高，呈現股匯雙漲格局，蘋果即將發表新品，帶動相關概念股走強，晶圓雙雄台積電、聯電獲得買盤青睞，股價強勢演出，中小型股也表現活蹦亂跳，終場指數上漲 57.83 點或 0.45%，收在 12845.65 點，成交值 1857.26 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電今起將不再出貨華為，開盤小跌，但在蘋果新品即將發表等利多消息激勵下，股價翻紅上漲 0.9%，收在 445 元；股王大立光收平盤 3655 元；鴻海則下跌 0.3%，收 79.1 元。

聯電獲得外資調高目標價，帶動今日股價強勢演出，漲逾半根停板，高點來到 25.8 元，成交量也爆出逾 37 萬張；面板雙虎友達、群創再度獲買盤點火，股價雙雙上漲約 1%；傳產股部分，造紙廠正隆及輪胎廠泰豐上漲逾 3%，貨櫃龍頭股長榮也擺脫連日頹勢股價轉強。

聯發科股價持續回升，帶領 IC 設計族群走強，松翰、鑫創股價亮燈漲停，晶豪科、智原、類比科、聯詠、義隆等表現也不俗。此外，輝達併購安謀，讓外界擔憂可能影響安謀的中立性，對手陣營 RISC-V 指標股晶心科，股價因此受激勵，今日一度亮出第二根漲停。

ABF 載板三雄仍是買盤青睞標的，景碩大漲逾半根停板，南電、欣興漲勢同樣相當強勁，其他 PCB 廠包括定穎、台郡、華通、健鼎等，也有 1-3% 的漲幅。