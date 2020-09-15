〈夏普108周年〉筆電面板需求旺 戴正吳：不排除重啟中低階面板布局

鴻海 (2317-TW) 旗下夏普會長戴正吳今 (15) 日表示，筆電需求帶動面板回溫，面板中以中低階機種受惠程度最大，夏普因著重高階機種、FULL HD 等產品，這一波受惠程度有限，不排除重啟中低階面板布局。

戴正吳表示，因應今年筆電需求來得快又急，夏普已開始計畫重啟中低階面板布局，一方面可紓解旗下 Dynabook 零組件供給、一方面也可供貨全球。

戴正吳進一步指出，近期由日本政府主導要給中小學生每人一台平板、筆電計畫，也是近期筆電需求強勁的主因，台灣政府或許也該同步考慮讓學生每人擁有一台筆電。

另外，夏普 8 月底宣布，擬以 3.9 億美元 (約新台幣 115 億元) 收購日本顯示器 (JDI) 白山工廠，戴正吳表示，夏普是日本企業又以面板起家，收購 JDI 一方面是對日本社會貢獻、另一方面則是配合客戶要求，有信心併入 JDI 後，將助力夏普發展新顯示技術。

媒體也詢問夏普是否開始布局 Mini/MicroLED 技術，戴正吳指出，夏普是以面板原創起家的公司，因此在面板技術上不會缺席，從黑白、彩色一路到近期的 4K、8K，甚至到 QLED、Mini/MicroLED 皆有布局，鴻海入主夏普後也有設立一座 4.5 代實驗工廠。