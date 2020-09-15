台幣狂飆近3角升破29.2元 續往29元靠攏

在資金行情的簇擁下，台股加權指數早盤即由黑翻紅，匯市交投更是強強滾，台幣今 (15) 日以 29.47 元、升值 1.6 分開出，開盤僅 1 小時即突破本波走勢最高關卡 29.2 元，衝上 29.199 元，升值多達 2.87 角，是 2018 年 4 月 13 日以來首見衝破 29.2 元價位，法人分析，此為台商資金持續回流和國際熱錢湧入的雙重效應，不排除續向前高 29.035 元價位挑戰。

法人指出，台幣恐續朝 29 元靠攏，不過，近來市場傳央行重手祭美元限賣令，央行未對此否認，僅強調近來是善意勸導銀行單次掛單不宜過大，因此，預料短線央行在 29 元大關的防衛力道勢必更猛，應不至於升破 29 元價，接下來周四登場的央行理監事會議如何解讀後續的雙率政策，受到市場關注。

國泰證期研究部進一步說明，台商資金回流首年申請匯回案件為 1022 件、金額達 2166 億元，已匯回案件為 640 件、金額為 1390 億元，回推年達成率 92%，細探實質投資與金融投資分別為 450 億元、540 億元，分別占全部匯回比重 21% 和 25%，也就是說，仍有 44% 的資金潛能未來可望落實投資，而值得注意的是，申請匯回金額個人與企業為 4:6，顯見企業是主要資金回流動能。

另一方面，國泰證期指出，央行將召開第三季理監事聯席會，市場普遍預期央行政策利率將續凍，低利率環境仍將持續一段時間，季底作帳的資金行情仍值得期待。