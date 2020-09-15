【Wen姐筆記】台幣升引外資歸隊 留意明台指結算鬼門關！

台股經過連日壓縮盤整，昨日隨新台幣匯率升破 29.5 元，引外資歸隊買超 95.8 億元，加權指數昨日順勢攻過月線，以 12787.82 點作收，但成交值卻縮至 1800 億元。台股多頭重掌控盤權，將再次挑戰射門 13000 點？由於明日為 9 月台指期結算，剛好也是農曆 7 月平安月鬼門關，多方仍得步步為營！關鍵點位為 12833、12865 與 12919 點！

多方昨日「搶 7」成功，也重返月線，今日如能順勢站穩 12800 點關卡，兩端重要中途站為 12777 與 12833 點，闖過才能再搶 12865 點，此一位置也是 13000 點關卡決戰權門票。如能再挺進 12900 點，兩端哨站為 12888 與 12919 點，越過 12953 點，將正式進入 13000 點射門區。不過如 12777 點未能守穩，需留意回測 12747 與 12700 點關卡，而 12700 點關卡兩端哨站為 12682 與 12717 點，只要能力守 12682 點之上，短多仍掌控盤權。但如棄守 12651 點，甚至往 12600 點關卡回測，盤勢則由空方掌控！12600 點兩端哨站為 12588 與 12619 點。

台股昨日多方反攻，二大關鍵為新台幣匯率續升，以及電子大部隊動起來！因此今日多方如欲繼續北上，這二個條件不能消失。昨日外資買超的 95 億元中，除了大買聯電、鴻海與國泰金、富邦金之外，仍繼續買超元大台灣 50 反一，感覺仍有「兩手策略」意味。

總之，短線上明日的台指期結算，仍將是干擾今明 2 日走勢的變數之一，投資人仍需留意。而個股的短線強弱勢，也同樣可以月線為分界，領先大盤站穩月線之上的個股，相對強勢，如遲遲仍壓抑在月線之下，得留意反彈強度。在台指期結算後，進入 9 月中旬，

法人集團作帳開始熱鬧，投資人可留意兼具集團股色彩，以及法人籌碼加持個股，如多方有意再次衝關 13000 點，在射門過程中，集團股也必須適時表現！ (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)