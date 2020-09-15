〈台股盤前〉量能未跟上走勢 待價量齊揚重啟多頭格局

台股昨 (14) 日資金重返電子股，終場大漲 111.87 點、收在 12787.82 點，收復月線，但量能略縮至 1788.84 億元。法人指出，台股量能並未跟上走勢，短線仍以跌深反彈視之，得待後續價量齊揚，才可望重啟多頭格局。

美元表現疲弱，新台幣昨在外資匯入與出口商拋匯下，盤中最高升抵 29.24 元，終場在央行進場調節下升值 2 分，收在 29.486 元，創近 2 年半新高。

美股四大指數周一全面上揚，漲幅介於 1.18 至 2.12%，指標股 Nvidia、美光漲逾 5%，蘋果、台積電 ADR、超微漲逾 2%。

市場消息方面，美國繪圖晶片大廠輝達宣布，將以 400 億美元併購軟銀旗下矽智財廠安謀 (ARM)，是全球半導體業歷來最大收購案。業界認為，輝達經過這次併購案，勢力將擴大，會更仰賴台積電的晶圓代工服務，讓台積電成為此案大贏家。

另一方面，三星緊追台積電，傳出首度接獲高通 5G 旗艦晶片 1 兆韓元大單。高通是台積電前三大客戶，營收占比約一成，三星大挖台積電牆角，此次拿下高通旗艦晶片訂單金額，相當於台積電去年來自高通約 25% 業績，兩強晶圓代工戰火更激烈。

台塑集團強攻蘋果訂單有成，旗下紡織廠福懋成為集團傳產企業首家蘋概股，打進蘋果新一代智慧音箱 HomPod 2、頭戴耳機 AirPods Studio 等新品供應鏈，拿下紡織外層布料大單。蘋果極力衝刺穿戴等新產品應用，相關硬體出貨喊衝，福懋扮演關鍵角色，營運大補。

法人指出，台股昨日反彈但量縮，量能並未跟上走勢，短線仍以跌深反彈視之，得待價量齊揚，才可望重啟多頭格局。後續觀察美股科技股若明顯帶量轉強，才可望帶領台股電子股或指數轉強創高。