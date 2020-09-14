〈台股盤後〉蘋果發威+IC設計噴出 量縮強漲111點收復月線

蘋果新機發表在即，台股今 (14) 日在蘋概三王領軍、以及 IC 設計股全面噴出下，資金重返電子股，拉抬大盤開平走高，終場上漲 111.87 點、收在 12787.82 點，收復月線，但是量能略縮至 1788.84 億元。

台灣時間週三 (9/16) 蘋果發表會將登場，帶動蘋概股拉貨潮，股王大立光登高一呼最帶勁，一舉衝破 5 日線與月線，終場漲 4.42%、收在 3655 元；輝達重金併購安謀，市場認為有利台積電，帶領台積電日 K 連 5 紅，由於台積電本周四即將除息，該股已連續 2 個交易日獲外資及投信買超，今天持續受到買盤追捧，台積電漲逾 1%、收在 441 元，蓄勢挑戰 8/27 黑 K 棒下緣的 444 元；鴻海也漲逾 1%、收在 79.4 元。

蘋果新機效應，加上中秋和十一長假效應，讓電子上中下游動起來，蘋概股發動攻勢，景碩、欣興、精材、台光電、強茂、正崴等都漲 3-4% 不等。此外，大立光強漲之下，二線光學股也同步發光，亞光漲逾 3%，玉晶光、今國光、聯一光等都表現不俗。

華為禁令明天生效，聯發科上演利空出盡，股價勁揚超過 2%，收復所有短期均線，也激勵 IC 設計股強勢攻高，旺玖、揚智、矽統、松翰都亮燈收漲停，其餘九暘、金麗科也都大漲超過 7%，鈺創、通嘉、驊訊、研通也都強強滾。

主流重返電子股後，傳產股中的航運運輸股都呈現漲多拉回，長榮跌超過 6%，華航、四維航、萬海、漢翔等都很疲弱；之前多頭匯聚的風電族群，今天也轉弱，大亞、華城、亞力、力麒、中鼎、中興電都下挫作收。

整體來說，台股今天雖然漲逾百點、收復月線，但是量能萎縮，顯示追價意願有限，短線還是只能以反彈視之，若持續量縮，中秋節節氣變盤的疑慮恐會再現，若要上攻，成交攻擊量需放大至 2300 億元。