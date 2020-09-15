長興年底前量產新冠肺炎快篩試劑 產能全滿明年擴增10倍

化工材料廠長興 (1717-TW) 佈局生醫領域效益顯現，獲技術授權的新型冠狀病毒抗體快篩試劑，今年底前 100 萬噸月產能將全數到位，進入量產階段，從目前詢單來看，產能到位後可望滿載生產，明年底前還會進一步將產能擴增至千萬劑。

長興 2013 年切入佈局生醫領域，先前獲得疾管署新型冠狀病毒 (COVID-19) 抗體快篩試劑授權，為國內首家獲疾管署授權此技術的廠商，並已完成技術移轉，也取得衛福部食品藥物管理署 (TFDA) 的緊急使用授權 (EUA) 認證、註冊歐盟 CE 標示，正在申請美國 FDA 認證中。

長興目前還在積極佈建快篩試劑產能，8、9 月已開始少量出貨，規劃今年底前，月產能將達 100 萬劑，明年啟動第二階段擴產，第一季目標達到 300 萬劑，明年底則規劃擴增至 1100 萬劑。

長興表示，產能將優先供應國內需求，再出口至國外市場，初期瞄準接受歐盟 CE 標示的歐盟國家，或 TFDA 授權的東南亞國家。

長興透露，客戶需求量大，「只是在看產能何時到位」，從目前詢問訂單來看，年底前 100 萬劑月產能可望滿載生產，最快 12 月貢獻營收。

長興將量產的新型冠狀病毒抗體快篩試劑，為偵檢人體內是否有因感染新型冠狀病毒而產生的免疫球蛋白，可追蹤受測者是否曾受病毒侵入的感染史，僅需採血即可使用，15 分鐘內能有效判別是否曾感染新型冠狀病毒，準確率達 98%。

長興旗下三大事業群分別為合成樹脂、特殊化學品及電子材料，營收占比分別約 5 成、2 成及 3 成，是亞洲第一大樹脂供應商、全球最大乾膜光阻劑材料商。生醫團隊初期原先為內部研究單位，目前隸屬新事業育成單位。