長興獲疾管署技術授權 將量產新冠肺炎抗體快篩試劑

化工材料廠長興 (1717-TW) 今 (3) 日宣布，已獲疾管署新型冠狀病毒 (COVID-19) 抗體快篩試劑授權，為國內首家獲得疾管署授權此技術的廠商，並已完成技術移轉，產品進入量產階段，待取得快篩試劑專案製造後，可協助國內外防疫應用。

長興 2013 年切入佈局生醫領域，在生醫團隊建立初期就與學術研究單位合作，透過雙方產學計畫，加速長興生醫團隊學習曲線；其後並結合政府單位的研發能量，取得疾管署登革熱血清抗原分型快篩試片授權，並完成生產，先前也取得疾管署新型冠狀病毒抗體快篩試劑授權。

長興將量產的新型冠狀病毒抗體快篩試劑，為偵檢人體內是否有因感染新型冠狀病毒而產生的免疫球蛋白，可追蹤受測者是否曾遭受病毒侵入的感染史，操作流程簡單，僅需採血即可使用，無需搭配設備機台，15 分鐘內就能有效判別是否曾感染新型冠狀病毒，準確率達 98%，即便無症狀感染者，也能有效篩檢。

目前長興材料生醫團隊主攻研發體外診斷相關材料，所開發的膜材與酵素試劑，已打入血糖產業供應鏈，近年來已陸續投資體外診斷、分子診斷、及傳染病監控等項目。

長興旗下三大事業群分別為合成樹脂、特殊化學品及電子材料，營收占比分別約 5 成、2 成及 3 成，是亞洲第一大樹脂供應商、全球最大乾膜光阻劑材料商，也是全球紫外線 (UV) 材料前三大供應商。

長興產品下游應用領域廣泛，近年也積極開發 5G 高頻、生醫檢測、綠能 / 儲能、軟性電子、半導體封裝等材料，Mini LED 光學膠產品也傳出第 3 季將開始出貨友達，明年可望放量成長。