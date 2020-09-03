回應客戶需求 亞馬遜計劃年底前於英國招募1萬全職人力

電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 週四 (3 日) 宣布，為應對不斷增長的客戶需求，接下來將在英國新增 7000 個職缺，預計年底前，總計將為英國帶來 1 萬個工作崗位。

今年至今，亞馬遜已在英國的倉儲中心、物流分檢中心以及配送站新增 3000 名全職員工，預計年底前還將新增 7000 個工作職位，職位包含工程師、健康與職安專家，以及貨物配送人員，使英國全職員工數量達到 4 萬人以上。

亞馬遜歐洲物流副總裁 Stefano Perego 於聲明表示，新職位有助於該公司持續滿足客戶需求，且得以支持在亞馬遜進行銷售的中小型企業。

Perego 指出：「我們正在招聘各領域中具備才能的人，從營運經理、技術專業人員到負責處理客戶訂單的人員，預計將達數千人。」亞馬遜還計劃將疫情期間招聘的多數臨時工轉為全職。

另外，為因應聖誕節前的需求，該公司打算額外招募 2 萬名臨時人員。

亞馬遜上月中才剛宣布，將在美國紐約、丹佛等 6 個主要城市增聘 3500 個職位，預計將投入 14 億美元資金於擴展辦公室，新工作職位包含軟體工程師、數據科學家以及雲端基建架構師等職位。

目前，亞馬遜在全球擁有超過 87.6 萬名員工，自 2010 年以來，該公司已在全球新增約 60 萬名員工。