盤前財經大事搶先讀2020年09月14日

今日操盤前瞻

法說會：晶技、宅配通

除權息：順發

〈台股風向球〉蹺蹺板效應當道 慎防法人提前季底結帳

台股過去一周狹幅震盪，周漲 38 點，指數已連 4 周高點較前一周的高點低，多空拉鋸膠著，短線動能也轉弱，法人指出，美股和美中科技戰變數多，但寬鬆環境使大盤有撐，近期比較明顯的狀況是，中小電子和傳產股形成蹺蹺板效應。閱讀全文...

傳擬祭美元限賣令 央行澄清：為善意勸導措施

對於有媒體報導，台灣央行對美元擬祭出限賣令，央行昨 (13) 日發布聲明回應，向來尊重外匯市場銀行間掛單的買賣 (Bid-Offer) 實務，此為近日因少數銀行有單筆大額掛單，已影響市場成交速度，以及其他銀行掛單者權益所至，因此善意勸導單次掛單不宜過大。閱讀全文...

〈觀察〉ARM 架構搶進筆電處理器 手機晶片雙雄戰火再延燒

手機晶片雙雄聯發科 (2454-TW)、高通 (QCOM-US) 近期皆積極布局非手機領域，包括筆電、PC 等，除了期望分散手機比重過高風險，主要更是瞄準 ARM 架構處理器在筆電滲透率快速攀升，搶食筆電商機，雙方戰火將從手機應用延燒至非手機應用。閱讀全文...

紫光爆債務危機 旺宏、華邦電可望受惠轉單

中國紫光集團傳出債務危機，償債壓力大增，客戶為避免斷鏈，可能因此降低下單比重，記憶體廠華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)，晶圓代工廠台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)，可望受惠 NOR Flash、CIS 晶片代工等相關轉單效應。閱讀全文...

【邱志昌專欄】主流類股將由高價科技股轉向？？

現在美國高科技類股的高昂股價，多是在 10 多年以前所無法預測到的。Apple 公司 30 多年來的股價，可以從個位數字價格，一路攀爬到接近 500 美元 / 股；且其過程又一路不斷拆分股票。閱讀全文...