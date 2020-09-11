央行降息銀行利息收益縮水 一銀擬下修預算目標 調幅2成以內

全球央行輪番降息讓銀行飽受利差縮水之苦，今年獲利恐難逃衰退命運，第一銀行總經理鄭美玲表示，一銀今年將下修預算數目標，調幅估在 2 成內。

因應央行降息行庫加碼紓困，針部分消金貸款加碼調降利率至 2 碼，受利息收益縮水衝擊，第一銀行前 8 月稅後純益 115.03 億元，年減幅約 16%，母公司第一金 (2892-TW) 前 8 月稅後純益 122.76 億元、年減幅 12.5%。

鄭美玲今 (11) 日出席金管會視察銀行雙語分推廣成果，會後受訪時指出，銀行今年獲利衰退主要受央行降息，導致淨利差縮水影響，儘管今年放款量仍持續增加，但仍不敵利差縮減，因此今年將下修銀行的預算目標，預期減幅將在 2 成以內。

受疫情影響，過去被視為獲利金雞母的海外分行，近期頻傳聯貸授信踩雷事件，導致部分銀行逾放比上升、呆帳覆蓋率下滑，日前傳出國銀對中東的私人醫療集團 NMC 聲請重整，讓參貸國銀陸續提列備抵呆帳因應。

對於國銀海外授信踩雷，鄭美玲則說，已請相關海外分行單位就參貸個案與主辦行保持聯繫，不就個案做個別評論。

鄭美玲強調，一銀截至 8 月底，海外逾放比 0.19%、備抵呆帳覆蓋率約 500%，還在可控制範圍內，但會持續掌握海外曝險情況，尤其是中國與香港，考量風險控制，已逐漸調降該地區曝險比重，對於香港不動產放款，將持續謹慎因應，目前已經盡量不乘做相關授信案。