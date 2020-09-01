疫情衝擊 彰銀擬下修全年獲利目標

考量新冠肺炎疫情對市場的衝擊，將對銀行營運造成巨大挑戰，彰化銀行 (2801-TW) 主管表示，內部已研議下修今年預算目標，至於下修幅度、何時拍板需經過董事會決議，目前尚未拍板。

彰銀今 (1) 日舉行第 2 季線上法說，會中揭露上半年自結財務數據，累計前 6 月稅後純益 42.46 億元，較去年同期減少近 3 成，每股稅後純益 0.41 元。

受央行降息影響，上半年淨利息收益 97.25 億元、年減幅近 17%，手續費收益 22.88 億元，與去年同期相比表現持穩；至於財務操作也有收穫，上半年淨收益 22.96 億元，較去年同期增加 20.57%。

資產品質部分，受疫情影響導致逾放比攀升、呆帳覆蓋率下滑，其中上半年逾放比攀升至 0.43%，較去年同期增加 13 個百分點；呆帳覆蓋率也從去年上半年的 400.8% 降至 283.39%。

彰銀主管指出，上半年逾放比攀升、呆帳覆蓋率下滑，主因與疫情衝擊有關，隨著國內疫情趨緩，上半年仍回收 7 億元呆帳，下半年預估還可回收 5 億元呆帳，預估可望降低逾放比。

展望後市，彰銀主管認為，上半年全球經濟動能受疫情衝擊，但所幸台灣疫情控制得當，加上政府積極推動振興刺激內需，加上台商因應美中貿易戰陸續回台部署擴產，預期在資金回流、政府振興帶動下，可望拉抬經濟成長力道。